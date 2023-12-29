Fenerbahçe en son ne zaman Süper Kupa kazandı?

29 Aralık 2023 15:27 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 15:28

Fenerbahçe en son ne zaman Süper Kupa aldı? Sarı-lacivertliler birçok kez Süper Kupa’yı kazandı. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman, hangi yıl Süper Kupa’yı kazandı? İşte detaylar…

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN SÜPER KUPA KAZANDI?

Fenerbahçe Süper Kupa’yı en son 2014 yılında Galatasaray’ı penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek kazanmıştır.

2014 yılındaki Süper Kupa finali, 2013-14 Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ile 2013-14 Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray arasında 25 Ağustos 2014 tarihinde Manisa'da oynanmıştır.

2012 ve 2013 yıllarındaki organizasyonda da birbirleriyle karşı karşıya gelen iki ekip, böylelikle üst üste üçüncü kez Süper Kupa'da mücadele etmiş oldu. 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da, 11 Ağustos 2013 tarihinde ise Kayseri'de oynanan Süper Kupa maçlarında, Sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek üst üste iki kez kupayı müzesine götürmüştü. Galatasaray, bu karşılaşma ile birlikte yirmi bir, Fenerbahçe ise on sekizinci defa Süper Kupa'da mücadele etti. Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki 379. karşılaşma olan maçın 90 dakikalık normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, seri penaltı atışları sonucunda rakibini 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maç, Türkiye'de ATV tarafından canlı yayınlandı. Bu kupa ile birlikte Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ile Galatasaray teknik direktörü Cesare Prandelli, takımlarının başındaki ilk resmî maçlarını çıkarmış; Kartal ise ilk kez bir organizasyonda şampiyonluk kazanmıştı. Maçtan sonra elde edilen ₺1.700.000 hasılat, Soma Faciası'nda yaşamını yitiren madencilerin ailelerine bağışlandı.

FENERBAHÇE’NİN SÜPER KUPA SAYISI

Fenerbahçe ise bugüne kadar 18 Süper Kupa maçına çıkmış ve bu maçların 9’undan galip ayrılmıştır. Şu anda Fenerbahçe’nin müzesinde 9 Süper Kupa bulunmaktadır. Sarı-lacivertliler 9 kez de ikinci olmuştur.

Fenerbahçe’nin Süper Kupa şampiyonluk yılları şu şekildedir: 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990, 2007, 2009, 2014.

Fenerbahçe’nin ikincilik yaşadığı Süper Kupa maçı yılları ise 1970, 1974, 1978, 1979, 1983, 1989, 1996, 2012, 2013 yıllarıdır.

Fenerbahçe bu akşam Süper Kupa’yı kazanırsa 10. Süper Kupa’yı müzesine götürecek. Fenerbahçe Süper Kupa’yı en son 2014 yılında Galatasaray’ı penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek kazanmıştır.