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    • Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'a takıldı! Yeni lider Galatasaray oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe, evinde Alanyaspor&#039;a takıldı! Yeni lider Galatasaray oldu
    Fenerbahçe, Alanyaspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması nefes kesti. Toplam 4 golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

    Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

    Kadıköy'de kritik 2 puan kaybeden Fenerbahçe, 64 puanla ikinci sıraya geriledi.

    Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'a takıldı! Yeni lider Galatasaray oldu

    FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

    7. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

    12. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında araya giren Eduardo, Djiku'nun müdahalesine rağmen Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Sisto'yu gördü. Sisto'nun penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Livakovic'ten dönen topu sol çaprazdan Augusto düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1.

    18. dakikada ceza sahası dışı sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği sert ortaya Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

    24. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Krunic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

    49. dakikada Tadic penaltı noktasından takımına eşitliği getirdi: 1-1.

    59. dakikada Edin Dzeko, ceza sahasına gelen topta kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-1.

    63. dakikada Augusto, Alanyaspor adına ve kendi adına ikinci golü kaydetti: 2-2.

    Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'a takıldı! Yeni lider Galatasaray oldu

    DZEKO SUSKUNLUĞUNU BOZDU

    Fenerbahçe’nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, 5 maçlık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozdu. Lig'de 17. golünü Akdeniz ekibine karşı kaydeden Dzeko, beraberliğe engel olamadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeAlanyaspor
    Haberler > Spor > Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'a takıldı! Yeni lider Galatasaray oldu
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