Fenerbahçe Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı transfer etti

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 3 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.

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Fenerbahçe, transfer sezonuna Portekizli Teknik Direktör Mourinho ile başlamasının ardından şimdi de futbolcu takviyesine başladı. Sarı lacivertliler, Levent Mercan'ın transfer edildiğini resmen duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ LEVENT MERCAN

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Levent Mercan ile 3 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Yapılan duyurudan, "Kulübümüz yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ 2 YIL DAHA UZATTI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."