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İtalyanlar Djiku için kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye önerilen bonservis bedeli ortaya çıktı

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İtalyanlar Djiku için kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe&#039;ye önerilen bonservis bedeli ortaya çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku'ya İtalya'dan transfer teklifi geldi. Yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye yapılan teklif ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından yeni sezonda nasıl bir kadro kurulacağı merak konusu.  Başkan Ali Koç, astronomik teklifler gelmediği sürece kadroyu korumak istediklerini açıkladı ancak Fenerbahçeli yıldızlar, dünya devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilenirken, bir transfer teklifi de stoper bölgesinin yıldızı Alexander Djiku'ya geldi.

İtalyanlar Djiku için kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye önerilen bonservis bedeli ortaya çıktı - 1. Resim

İTALYA'DAN TALİP VAR

Sky Italia'nın geçtiği habere göre Lazio, Napoli ve Sevilla, Djiku için devrede.

Haberde Lazio'nun 29 yaşındaki Ganalı stoper için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

Bu sezon toplam 36 maça çıkıp 2841 dakika sahada kalan Djiku 3 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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