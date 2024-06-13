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Haberler > Spor > Fenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı! Aslan'ın genç yeteneğiyle görüşüyor iddiası

Fenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı! Aslan'ın genç yeteneğiyle görüşüyor iddiası

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Fenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi&#039;ne kancayı attı! Aslan&#039;ın genç yeteneğiyle görüşüyor iddiası

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, genç yıldızları da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray Futbol Akademisi'nde forma giyen 17 yaşındaki Berat Luş'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuların yanı sıra genç yetenekleri de takıma kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe gözünü Galatasaray'ın genç yıldızına dikti.

İLK AYRILIK 15 YAŞINDAKİ 10 NUMARA OLMUŞTU

İlk olarak gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara Efe Fettahoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer oldu. 

Fenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı! Aslan'ın genç yeteneğiyle görüşüyor iddiası - 1. Resim

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR İDDİASI

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu; aynı zamanda Galatasaray’ın eski oyuncularından Süleyman Luş’un kardeşi olan Berat Luş da yol ayrımına geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı! Aslan'ın genç yeteneğiyle görüşüyor iddiası - 2. Resim

Florya’da beklediği ilgiyi görmeyen genç yeteneğin, tıpkı Efe gibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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