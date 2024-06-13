Fenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı! Aslan'ın genç yeteneğiyle görüşüyor iddiası

Düzenleyen: Ahmet Polat 13 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 09:55 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, genç yıldızları da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray Futbol Akademisi'nde forma giyen 17 yaşındaki Berat Luş'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.