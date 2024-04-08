Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü! U-19 takımını taraftarlar karşıladı

Daha önce iki defa ertelenen Turkcell Süper Kupa yine oynanmadı. Galatasaray karşısında U-19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe, 1. dakikada sahadan çekildi. Sarı-lacivertli ekibi taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilen Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede maça çıkan Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GALATASARAY YOLA ÇIKTI

Bu arada, Galatasaray kafilesi de Şanlıurfa'dan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, tatil edilen maçın ardından takım otobüsüyle taraftarlarının tezahüratları eşliğinde havalimanına geçti. Galatasaray kafilesi, GAP Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı ağustos ayında oynanacaktı. Ancak maç TFF tarafından ertelendi. Müsabakanın 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması kararlaştırıldı, bu da gerçekleşmedi.

TFF maçı 7 Nisan'a erteledi. Fenerbahçe ise Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü Yunan ekibi Olimpiakos ile karşı karşıya geleceğini belirterek maçın ileri bir tarihe alınması istedi. Sarı-lacivertliler, müsabakayı da yabancı hakemin yönetmesini istedi. TFF bu talepleri reddetti. Bunun üzerine Fenerbahçe maça U-19 takımı ile çıkma kararı aldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda gerçekleşen maç 1. dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle son buldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu müsabaka ile ilgili kararını daha sonra açıklayacak.