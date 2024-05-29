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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Tesisleri yaktılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Tesisleri yaktılar
Fenerbahçe, Galatasaray, Kalamış, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kalamış'ta Ali Koç'un seçim etkinliğine gelen kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavga esnasında çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması büyük olaylara sahne oldu.

YANGIN ÇIKTI!

Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu söküp, Fenerbahçe tesislerine getirdi. Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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