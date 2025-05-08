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Fenerbahçe, Yoane Wissa için harekete geçti! Golcü forvet radarına girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Yoane Wissa için harekete geçti! Golcü forvet radarına girdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brentford'un yıldızı Yoane Wissa, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Mourinho'nun raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyü kadroya katmak istiyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için kadro planlamasına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin hedefinde ise sürpriz bir forvet var...

Fenerbahçe, Yoane Wissa için harekete geçti! Golcü forvet radarına girdi - 1. Resim

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi İngiltere Premier Lig'de Brentford forması giyen Yoane Wissa'yı radarına aldı. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Yoane Wissa için harekete geçti! Golcü forvet radarına girdi - 2. Resim

EDIN DZEKO'NUN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Wissa'yı kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Demokratik Kongo asıllı futbolcunun, özellikle gol yollarındaki etkinliği ve fiziksel mücadelesi Mourinho'nun dikkatini çekti.

Yoane Wissa'nın Brentford ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe'nin ciddi bir bütçe ayırması gerekecek.

Fenerbahçe, Yoane Wissa için harekete geçti! Golcü forvet radarına girdi - 3. Resim

Demokratik Kongo Milli Takımı'nda da forma giyen Wissa, 27 maçta 5 gol kaydetti. Chateauroux altyapısında yetişen yıldız oyuncu, Angers, Stade Laval, Ajaccio ve Lorient formalarını da terletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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