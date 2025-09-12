Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi: Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi: Dönüş tarihi belli oldu

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı maçın son anlarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Jhon Duran, İstanbul'a dönüyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Benfica maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavi için Barcelona'ya giden Jhon Duran'da yeni bir gelişme yaşandı.

BENFICA MAÇINDA SAKATLANDI

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Benfica maçının son dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı.

TEDAVİ İÇİN İSPANYA'YA GİTTİ

Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, tedavi için Barcelona'ya gitti.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Barcelona’da tedavi olan Jhon Durán enjeksiyon uygulaması sonrası durumuna göre yarın ya da pazar günü İstanbul’da olacak. 

AMELİYAT OLMADI

Kolombiyalı golcünün ameliyat olduğuna yönelik iddialar ortaya atılırken gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

2 GOL KATKISI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta forma giyen Jhon Duran, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

