Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi: Dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı maçın son anlarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Jhon Duran, İstanbul'a dönüyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Benfica maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavi için Barcelona'ya giden Jhon Duran'da yeni bir gelişme yaşandı.
BENFICA MAÇINDA SAKATLANDI
Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Benfica maçının son dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı.
TEDAVİ İÇİN İSPANYA'YA GİTTİ
Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, tedavi için Barcelona'ya gitti.
İSTANBUL'A GELİYOR
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Barcelona’da tedavi olan Jhon Durán enjeksiyon uygulaması sonrası durumuna göre yarın ya da pazar günü İstanbul’da olacak.
AMELİYAT OLMADI
Kolombiyalı golcünün ameliyat olduğuna yönelik iddialar ortaya atılırken gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
2 GOL KATKISI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta forma giyen Jhon Duran, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.