Fenerbahçe'de kaleci adayı: Lunin operasyonu

Fenerbahçe'de kaleci adayı: Lunin operasyonu

Livakovic’le yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Real Madrid’de Courtois’nin yedeği olan Andriy Lunin’i kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Livakovic’le yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, İrfan Can’ı yedekte bırakacak bir kaleci için kolları sıvadı.

Sarı lacivertliler, Courtois’in gölgesinde kaldığı için Real Madrid’den ayrılmak isteyen Ukraynalı Andriy Lunin’le temasa geçti.

Hedef 26 yaşındaki eldiveni satın alma opsiyonuyla kiralamak.

