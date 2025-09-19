Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları: Edson Alvarez geri döndü

Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları: Edson Alvarez geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Kasımpaşa hazırlıkları: Edson Alvarez geri döndü
Fenerbahçe, Kasımpaşa, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen Edson Alvarez, bireysel olarak çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 21 Eylül Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı - 1. Resim

EDSON ALVAREZ  ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, idmanda bireysel çalıştı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları: Edson Alvarez geri döndü - 2. Resim

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını 20 Eylül Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MI6 Başkanı Richard Moore İstanbul’da konuştu: Türkiye uluslararası sistem için vazgeçilmezŞap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı! Malatya'daki hayvan pazarı yeniden açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rekora doymuyor! LeBron James'ten "emeklilik" açıklaması - SporRekora doymuyor! NBA yıldızından "emeklilik" açıklamasıFenerbahçe projeyi duyurdu: Mali bağımsızlığımız için son adım - SporFenerbahçe duyurdu: İşte Bankalar Birliği'nden çıkış projesiSadettin Saran'dan "hisse devri" açıklaması: Şirket benim, kapatırım! - Spor"Hisse devri" çıkışı: Şirket benim, kapatırımMuslera neye uğradığını şaşırdı! Libertadores Kupası'nda 16'ncı saniye golü - Spor16 saniyede büyük şok! Muslera neye uğradığını şaşırdıAntalyaspor Başkanı Perçin'den 2 futbolcuya: Hainler! Hakkımızı helal etmiyoruz - Spor"Hainler! Hakkımız size helal değil"Frankfurt hezimeti sonrası Galatasaray yönetiminden ilk açıklama: Nazar! - SporFrankfurt hezimeti sonrası yönetimden ilk açıklama: Nazar!
Sonraki Haber Yükleniyor...