Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları: Edson Alvarez geri döndü

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 21 Eylül Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.

EDSON ALVAREZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, idmanda bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını 20 Eylül Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.