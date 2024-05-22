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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için son karar verildi

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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Ali Koç, Haber

Spor Haberleri

Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş için kararını verdi.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme yapılması planlanıyor.

Galatasaray ile oynanan derbide ilk 11 başlayan 29 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla teknik ekibin gözüne girdi.

Kulüp başkanı Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda Mert ile yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Bu sezon 27 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 3 gol ve 6 asist katkısında bulundu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için son karar verildi - 1. Resim

MERT HAKAN YANDAŞ: ŞÜPHE ETMEDİK

Galatasaray ile oynanan mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, şöyle konuşmuştu:

"Bütün sezonun senaryosu yaşandı. 11'e 11 iken 2 net pozisyonumuz var. Sonra alışık olduğumuz 10 kişi kalma serüvenimiz başladı. 10 kişi kalınca burada galip gelmeye alışkınız. Herkes maçı kazanacağımızı biliyordu. Bir an bile şüphe etmedik. Onların ne kadar tedirgin oynadığını hissetmiştik. Bunu hissettiğinizde kazanacağınızdan daha emin oluyorsunuz. Senaryoyu tersine çevirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Buraya gelen taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim."

 

Düzenleyen:  - Spor
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