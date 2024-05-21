Mert Hakan Yandaş ve Osayi - Samuel, ifadeye çağrıldı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylarda stat müdürü Ali Çelikkıran'a saldıran 5 kişi için adli işlem başlatıldığı açıklanmıştı. O isimler arasında Mert Hakan Yandaş ve Osayi - Samuel'in de olduğu belirtildi.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan isimler arasında Fenerbahçeli futbolcular; Mert Hakan Yandaş ile Osayi Samuel’in de bulunduğu öğrenildi.

Çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ve Ali Çelikkıran'ın saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyordu.

Edinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan 5 isim arasında, son dönemde tartışmaların odağında yer alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ile Sarı Lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel’in de olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin şu ana kadar ifade vermeye gitmediği belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği; geçtiğimiz Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı’nda oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Söz konusu iddialara ilişkin Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.'ya yönelik darp girişiminde bulunan söz konusu 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilmişti.