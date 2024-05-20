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Mert Hakan Yandaş'tan FETÖ'cü Hakan Şükür'e: Demek ki doğru yoldayım

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Mert Hakan Yandaş&#039;tan FETÖ&#039;cü Hakan Şükür&#039;e: Demek ki doğru yoldayım
Fenerbahçe, Hakan Şükür, Mert Hakan, Haber

Spor Haberleri

Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın maç sonu verdiği röportaj gündem oldu. Yandaş, Hakan Şükür için "Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın, “Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun” sözleri gündem oldu.

FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür’ün Sakarya’da yaşayan ve mal varlığına bir süre tedbir kararı konulan Selmet Şükür, ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl hapis yatmıştı.

Mert Hakan Yandaş'tan FETÖ'cü Hakan Şükür'e: Demek ki doğru yoldayım - 1. Resim

AMERİKA'DA YAŞIYOR

FETÖ üyeliği çerçevesinde yakalama kararı bulunan firari eski futbolcu Hakan Şükür 15 Temmuz hain darbe girişiminden birkaç ay sonra Amerika’ya kaçmıştı. Lüks içinde yaşayan Şükür, son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde ABD’de Washington DC’de bulunan Georgetown’da bulunan bir Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülenmişti. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilerek yakalama kararı da çıkarılmıştı.

Mert Hakan Yandaş'tan FETÖ'cü Hakan Şükür'e: Demek ki doğru yoldayım - 2. Resim

MERT HAKAN'DAN HAKAN ŞÜKÜR'E: DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIM

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın, “Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun” sözleri gündem oldu. Tekrar gündeme gelen firari eski futbolcu Hakan Şükür sosyal medya hesabı üzerinden Mert Hakan’ın sözlerini, “Şimdi kaptı kontratı. Gün ola harman ola. Meydan boş ve hukukun değil kazananın haklı olduğu bir ortamda fazla söze gerek yok. Herkes kimin ne olduğunu biliyor, sayemde çok kişi kazanıyor, sen de kazan. Dünyada kabul görmeyen bir konu ile ilgili bu iftiranı genelde altına pisletenler söylüyor” paylaşımı ile cevaplandırdı. Sosyal medya hesabında lüks yaşamı ile dikkat çeken firari Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’de FETÖ soruşturması çerçevesinde 12 Ağustos 2016’da gözaltına alınmış emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebi ile ev hapsi uygulaması ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti.

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