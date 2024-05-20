Fenerbahçe'den Lucas Torreira'ya olay gönderme! Kırmızı kart pozisyonuna beğeni yağdı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Lucas Torreira'ya göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Alexander Djiku'nun pozisyonunda yer alan Lucas Torreira'yı paylaştı.
Yoğun etkileşim alan paylaşımda "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri yer aldı.
Sarı-lacivertliler, Torreira'nın faul anında kendini yere attığını öne sürdü.
Dijku, ilk yarıda çift sarı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor