Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Lucas Torreira'ya olay gönderme! Kırmızı kart pozisyonuna beğeni yağdı

Fenerbahçe'den Lucas Torreira'ya olay gönderme! Kırmızı kart pozisyonuna beğeni yağdı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Lucas Torreira&#039;ya olay gönderme! Kırmızı kart pozisyonuna beğeni yağdı

Spor Haberleri

Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Lucas Torreira'ya göndermede bulundu.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Alexander Djiku'nun pozisyonunda yer alan Lucas Torreira'yı paylaştı.

Yoğun etkileşim alan paylaşımda "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Torreira'nın faul anında kendini yere attığını öne sürdü.

Dijku, ilk yarıda çift sarı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

 

Düzenleyen:  - Spor
Nişan töreninde espriler havada uçuştu! İbrahim Tatlıses konukları kahkaha krizine soktu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaşlı futbolcuya silahlı saldırı! Kulüpten açıklama geldi - SporBeşiktaşlı futbolcuya silahlı saldırıSüper Lig'de 38. hafta programı açıklandı! Şampiyon takım belli oluyor - SporSüper Lig'de 38. hafta programı açıklandı! Şampiyon takım belli oluyorGörüntüler yok artık dedirtti! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan Galatasaray stat müdürüne yumruklu saldırı - Sporİsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan yumruklu saldırıMert Hakan Yandaş - Kerem Aktürkoğlu kavgası derbi sonrası devam etti! '5'e 1 dayak' - SporMert Hakan'dan Kerem Aktürkoğlu'na olay cevapDerbi sonrası Ali Koç'a suç duyurusu! 'Şerefsizlere, haysiyetsizlere ve alçaklara gösterdik' - SporDerbi sonrası Ali Koç'a suç duyurusu!Derbide transfer zirvesi! Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledi - SporBrezilyalı yıldız, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledi
Sonraki Haber Yükleniyor...