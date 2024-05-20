Mert Hakan Yandaş - Kerem Aktürkoğlu kavgası derbi sonrası devam etti! '5'e 1 dayak'

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 20 Mayıs 2024 09:51 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 09:52 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanan derbi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu.