Mert Hakan Yandaş - Kerem Aktürkoğlu kavgası derbi sonrası devam etti! '5'e 1 dayak'
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanan derbi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik yaşayan Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası da sözlü tartışma yaşadı.
Stadyumdan ayrıldığı esnada 'korkak herifler' sözünü kullanan Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulunan Mert Hakan, X hesabından paylaşım yaparak "5ê1 dayak yerken' karşılığını verdi.
MERT HAKAN YANDAŞ - KEREM AKTÜRKOĞLU KAVGASI
Derbi öncesi Galatasaray taraftarlarının olduğu bölüme giderek Fenerbahçe armasını gösteren Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisiyle karşılaştı.
Kendisini uyaran Aktürkoğlu ile tartışan Mert Hakan, iki takım oyuncularının araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor