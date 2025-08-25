Fenerbahçeli Djiku'ya Fransa'dan teklif

Fenerbahçe'nin kiralama formülüne sıcak bakmadığı; ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama tekliflerine açık olabileceği dile getiriliyor.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Djiku için düşünülen bonservis bedeli ise 8-9 milyon euro arasında.