Fenerbahçeli Djiku'ya Fransa'dan teklif

Fenerbahçeli Djiku'ya Fransa'dan teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçeli Djiku&#039;ya Fransa&#039;dan teklif
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransız basını, Lille'in Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku’ya talip olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden Alexander Djiku hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Djiku'ya Fransa devinden teklif - 1. Resim

Foot Mercato'nun haberine göre Fransız ekibi Lille, 31 yaşındaki savunmacı Alexander Djiku ile ilgileniyor. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona eren Djiku için Fenerbahçe ile kiralama görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'nin kiralama formülüne sıcak bakmadığı; ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama tekliflerine açık olabileceği dile getiriliyor.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Djiku için düşünülen bonservis bedeli ise 8-9 milyon euro arasında.

