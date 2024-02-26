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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Icardi tepkisi: Cezanın hikayesi fotoğraftaki hayranlıkta gizli

    Fenerbahçe'den Icardi tepkisi: Cezanın hikayesi fotoğraftaki hayranlıkta gizli

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;den Icardi tepkisi: Cezanın hikayesi fotoğraftaki hayranlıkta gizli
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, PFDK tarafından Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık men cezasını yetersiz bularak X hesabından açıklama yayınladı. Paylaşımda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin fofoğrafının da yer alması dikkat çekti.

    Fenerbahçe resmi X hesabı, Mauro Icardi'ye yönelik açıklama yayınlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'ye göndermede bulundu.

    Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

    "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…  

    Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. 

    Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, 
    bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

    Bugün, sözün bittiği yerdeyiz! 

    Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.  

    Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; 

    Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür. "

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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