Son dakika: Mauro Icardi'nin cezası belli oldu!

Son dakika haberleri... Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Mauro Icardi'nin cezası açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men cezası verdi.

Icardi, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek ve Beşiktaş maçında sahada olacak.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."