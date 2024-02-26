Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 4 oyuncu cezalı duruma düşebilir

    Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 4 oyuncu cezalı duruma düşebilir

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray&#039;da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 4 oyuncu cezalı duruma düşebilir
    Galatasaray, Beşiktaş, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bu akşam Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ceza sınırında olan futbolcular Okan Buruk'u düşündürdü. Derbi öncesi dikkatli olmalarını isteyen Buruk'un zorlu maça kayıpsız çıkmak istediği öğrenildi.

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

    Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

    Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.

    Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

    Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 4 oyuncu cezalı duruma düşebilir - 1. Resim

    GALATASARAY'DA 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

    Gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

    Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez ile brilikte sakatlığı süren Hakim Ziyech ceza sınırında yer alıyor.

    Bu akşam oynaması beklenen Sergio Oliveira, Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

    GALATASARAY - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Icardi

    Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Saric, Safuri, Larsson, Buksa

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şanlıurfa esnafında yüzler gülüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray finali kenti heyecanlandırdı - SporŞanlıurfa'yı Fenerbahçe ve Galatasaray heyecanı sardıEski Fenerbahçeli Arao, Fatih Terim'i yaktı! Panathinaikos, lig sonuncusuna takıldı - SporPanathinaikos, lig sonuncusuna takıldıAdana Demirspor'un yeni başkanı belli oldu! Murat Sancak istifa etmişti - SporAdana Demirspor'un yeni başkanı belli oldu! Murat Sancak istifa etmiştiBeşiktaş kazandı ama sevinemedi! İki yıldız Galatasaray'a karşı oynamayacak - SporGalatasaray'a karşı oynamayacaklarArda Güler'in büyük şanssızlığı! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı - SporAncelotti'den Arda'ya: Yapacak bir şey yokFenerbahçe zirve yarışında ama şampiyon gibi oynamıyor - SporFenerbahçe zirve yarışında ama şampiyon gibi oynamıyorKartal'a gençlik iksiri! Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u devirdi - SporKartal'a gençlik iksiri! Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u devirdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...