Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 4 oyuncu cezalı duruma düşebilir

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Şubat 2024 12:10 - Güncelleme: 26 Şubat 2024 12:11 - Güncelleme:

Galatasaray, Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu akşam Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ceza sınırında olan futbolcular Okan Buruk'u düşündürdü. Derbi öncesi dikkatli olmalarını isteyen Buruk'un zorlu maça kayıpsız çıkmak istediği öğrenildi.