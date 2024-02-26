Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 4 oyuncu cezalı duruma düşebilir
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bu akşam Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ceza sınırında olan futbolcular Okan Buruk'u düşündürdü. Derbi öncesi dikkatli olmalarını isteyen Buruk'un zorlu maça kayıpsız çıkmak istediği öğrenildi.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.
Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.
GALATASARAY'DA 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez ile brilikte sakatlığı süren Hakim Ziyech ceza sınırında yer alıyor.
Bu akşam oynaması beklenen Sergio Oliveira, Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Icardi
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Saric, Safuri, Larsson, Buksa
Kaynak: Türkiye Gazetesi