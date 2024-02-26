Beşiktaş kazandı ama sevinemedi! İki yıldız Galatasaray'a karşı oynamayacak

Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in cezalı duruma düşmesi teknik ekibi üzdü. Fernando Santos'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Portekizli yıldız, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bahktiyar Zaynutdinov forma giyemeyecek.

Fernando Santos'un en çok şans verdiği isimlerden olan 2 oyuncu da İstanbulspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Geçen sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisinde etkili bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes, 3-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.

GEDSON VE ZAYNUTDINOV DERBİDE YOK

Sol bek ve stoper pozisyonlarında şans bulan Zaynutdinov'un ise cezalı duruma düşmesi Santos'un elini zorlaştırdı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Ligin ilk devresinde oynanan derbiyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.