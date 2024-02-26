Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Beşiktaş kazandı ama sevinemedi! İki yıldız Galatasaray'a karşı oynamayacak

    Beşiktaş kazandı ama sevinemedi! İki yıldız Galatasaray'a karşı oynamayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş kazandı ama sevinemedi! İki yıldız Galatasaray&#039;a karşı oynamayacak
    Beşiktaş, Gedson Fernandes, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in cezalı duruma düşmesi teknik ekibi üzdü. Fernando Santos'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Portekizli yıldız, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bahktiyar Zaynutdinov forma giyemeyecek.

    Fernando Santos'un en çok şans verdiği isimlerden olan 2 oyuncu da İstanbulspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

    Geçen sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Galatasaray derbisinde etkili bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes, 3-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.

    Beşiktaş kazandı ama sevinemedi! İki yıldız Galatasaray'a karşı oynamayacak - 1. Resim

    GEDSON VE ZAYNUTDINOV DERBİDE YOK

    Sol bek ve stoper pozisyonlarında şans bulan Zaynutdinov'un ise cezalı duruma düşmesi Santos'un elini zorlaştırdı.

    Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

    Ligin ilk devresinde oynanan derbiyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Arda Güler'in büyük şanssızlığı! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı - SporAncelotti'den Arda'ya: Yapacak bir şey yokFenerbahçe zirve yarışında ama şampiyon gibi oynamıyor - SporFenerbahçe zirve yarışında ama şampiyon gibi oynamıyorKartal'a gençlik iksiri! Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u devirdi - SporKartal'a gençlik iksiri! Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u devirdiYattara’nın oynadığı amatör maçta olay! Kırmızı kartı hazmedemedi, hakeme yumruk attı - SporFutbolcu hakeme yumruk attıÖlüm sahada yakaladı! Eski futbolcu Metin Can Yücesoy hayatını kaybetti - SporÖlüm sahada yakaladı! Eski futbolcu Metin Can Yücesoy hayatını kaybettiSüper Lig ekibinde üst düzey ayrılık kararı! Adana Demirspor Başkanı 'nedenini sonra anlatırım' diyerek istifa etti - SporSüper Lig ekibinde üst düzey ayrılık kararı!G.Saray derbisi öncesi Beşiktaş'tan gözdağı | Beşiktaş-İstanbulspor maç sonucu - SporBeşiktaş yenilmezlik serisini 4’e çıkardı!