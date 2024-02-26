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    • Haberler > Spor > Arda Güler'in büyük şanssızlığı! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı

    Arda Güler'in büyük şanssızlığı! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Arda Güler, Real Madrid, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in Sevilla karşısında yaşadığı şanssızlık sosyal medyada gündem oldu. Dün 19 yaşında basan Arda, doğum gününde forma giyme şansını talihsiz bir an yaşayarak kaybetti.İspanya

    İspanya La Liga lideri Real Madrid, 26. hafta maçında Sevilla'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 81'de Luka Modric kaydetti.

    Arda Güler'in büyük şanssızlığı! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

    ARDA GÜLER'İN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI

    Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda ise oyuna girmeye hazırlanırken son anda kulübeye geri döndü.

    Maçın 0-0 olduğu esnada Türk yıldızı oyuna almaya hazırlanan Carlo Ancelotti, Modric'in golü sonrası kararından vazgeçti.

    Doğum gününde talihsiz bir an yaşayan Arda Güler'e sosyal medyadan yoğun destek geldi.

    Arda Güler'in büyük şanssızlığı! Doğum gününde neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

    CARLO ANCELOTTI: YAPACAK BİR ŞEY YOK

    Maç sonrası açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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