Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski, milyoner oluyor! Yeni işinden parayı vurdu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski, Almanya'daki yeni işinde hayal ettiklerine ulaştı.

Alman futbolunun iz bırakan isimlerinden olan Lukas Podolski, ticaret hayatındaki başarısıyla söz ettiriyor.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, ülkesinde kurduğu döner zinciriyle büyük kazançlar elde etti.

2018 yılında Almanya’da ilk döner dükkanını açan Podolski'nin bugün ülke genelinde 30'a yakın şubesi olduğu öğrenildi.

PODOLSKI SERVETİNİ KATLIYOR

Yıldız futbolcu futbol kariyerinede devam ediyor. Lukas Podolski şu anda Polonya takımlarından Gornik Zabrze'de forma giyiyor.

Alman futbolcu Lukas Podolski, kurduğu döner zinciriyle servetini daha da artırdı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Lukas Podolski'nin güncel servetinin 210 milyon euro olduğu belirtildi.