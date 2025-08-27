Fenerbahçe’den Jeremy Sarmiento hamlesi! 3 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brighton’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, genç yıldız adayına yıllık 3 milyon euro teklif etti.

İngiliz basını ve Türkiye’den gelen haberlere göre Fenerbahçe, genç futbolcu için resmi temaslara başladı. Mourinho’nun da onay verdiği Sarmiento’ya yıllık 3 milyon euro maaş teklif edildiği öğrenildi.

Akşam'da yer alan habere göre Sözleşmesi 2027’ye kadar devam eden Sarmiento, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Brighton’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe’nin hücum hattına önemli bir güç katması beklenen isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren genç futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 37 maçta 4 gol kaydetti.

Görüşmelerin sürdüğü ve taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor.