Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe’den Jeremy Sarmiento hamlesi! 3 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe’den Jeremy Sarmiento hamlesi! 3 milyon euroluk teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe’den Jeremy Sarmiento hamlesi! 3 milyon euroluk teklif
Fenerbahçe, Transfer, Sarmiento, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, transferde rotasını İngiltere’ye çevirdi. Brighton forması giyen 23 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento, sarı-lacivertlilerin yeni hedefi oldu.

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brighton’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, genç yıldız adayına yıllık 3 milyon euro teklif etti.

İngiliz basını ve Türkiye’den gelen haberlere göre Fenerbahçe, genç futbolcu için resmi temaslara başladı. Mourinho’nun da onay verdiği Sarmiento’ya yıllık 3 milyon euro maaş teklif edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Jeremy Sarmiento hamlesi! 3 milyon euroluk teklif - 1. Resim

Akşam'da yer alan habere göre Sözleşmesi 2027’ye kadar devam eden Sarmiento, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Brighton’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe’nin hücum hattına önemli bir güç katması beklenen isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren genç futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 37 maçta 4 gol kaydetti.

Görüşmelerin sürdüğü ve taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
"Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" diyerek yapmadığını bırakmadı! Kısa sürede enselendiBugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Çarşamba bugünkü maç programı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket! Bilet fiyatlarında 10 kat artış - SporGençlerbirliği'nden F.Bahçe maçı öncesi tepki çeken hamle!Galatasaray'da Zaniolo için kritik günler! Görüşmeler tıkandı - SporZaniolo için kritik günler! Görüşmeler tıkandıAntrenmana çıkmıştı! Barış Alper Yılmaz'a Dursun Özbek şoku - SporBarış Alper Yılmaz'a Dursun Özbek şokuBenfica maçı öncesi bomba patladı! Kerem'den Fenerbahçe'ye flaş mesaj - SporKerem'den Fenerbahçe'ye flaş mesajBaşkan Ertuğrul Doğan'dan tecrübeli hocaya övgü! Tekke ile başkayız - SporBaşkan Ertuğrul Doğan'dan tecrübeli hocaya övgü! Tekke ile başkayızBeşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği yeni stoperi İstanbul'a geldi! - SporBeşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği yeni stoperi İstanbul'a geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...