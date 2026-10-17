Fenerbahçe'nin rakibi, LaLiga'da 89'da güldü: Atletico Madrid'in zirve takibi sürdü
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Atletico Madrid, Espanyol'e karşı son dakikalarda güldü. Diego Simeone'nin öğrencileri, 1-0 ile zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.
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İspanya La Liga'nın 9'uncu haftasında Espanyol ile Atletico Madrid, RCDE Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Atletico Madrid, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, 89'uncu dakikada İspanyol orta saha Alex Baena kaydetti.
Ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Madrid temsilcisi, puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Espanyol ise 9 maç sonunda 8 puanda kaldı.
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