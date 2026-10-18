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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hakemi belli oldu

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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hakemi belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçenin Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçında İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Tecrübeli hakem, son olarak Barcelona-Real Betis maçında gösterdiği kırmızı kartla gündeme gelmişti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakem açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisine konuk olacağı mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

Fenerbahçenin Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hakemi belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçenin Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hakemi belli oldu

BARCELONA MAÇINDA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Ricardo de Burgos, 17 Ekim'de Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği La Liga karşılaşmasını da yönetti. İspanyol hakem, mücadelenin 54. dakikasında Lamine Yamal ile yaşadığı gerginlik sırasında rakibine fiziksel müdahalede bulunan Real Betisli Facundo Bernal'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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