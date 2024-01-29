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    • Fernando Santos da dertli: Hakkımız yeniyor

    Beşiktaş’ın hocası Fernando Santos “ Geçen hafta Rashica’nın pozisyonu penaltıydı, hakem vermedi. Rakip Salih’e çarpıyor, net penaltı var. VAR’dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. İki hafta üst üste hakkımız yendi. Bu doğru değil” dedi. Portekizli teknik adam maçla ilgili olarak da “Maçın başında çok kötüydük. Oyuncularım şunu anlamalı, ilk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmalıyız” ifadelerini kullandı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fernando Santos da dertli: Hakkımız yeniyor
    Beşiktaş, Santos, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Yiğido, Manaj’ın golüyle kazandı. Siyah beyazlılar yeni teknik direktörü Fernando Santos’la çıktığı son üç maçta iki yenilgi, bir beraberlik aldı, gol atamadı. Beşiktaş için maçlar artık ıstırap boyutuna geldi. Pendikspor’a 4-0 kaybeden, 10 kişi kalan Adana Demirspor’la golsüz berabere kalan siyah beyazlılar, dün de Sivasspor deplasmanından eli boş döndü. Fernando Santos’un ekibi özellikle ilk yarıda tel tel döküldü. Pendikspor maçındaki gibi bireysel hatalar ve rakibin sürekli gol pozisyonuna girmesi dikkati çekti. Yenilen golde yine hatalar zinciri vardı.  

    Fernando Santos da dertli: Hakkımız yeniyor

    NE YAPTIN ERSİN?

    Omar Colley, kendi yarı sahasından çıkarken topu kaptırdı. Rey Manaj, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Zaynutdinov zayıf şuta ayağıyla müdahale etti. Ersin Destanoğlu da hafifçe yön değiştiren topu sektirince meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Manaj’ın ikinci yarının başında attığı gol, çok az farkla ofsayta takıldı. Fernando Santos ilk değişikliği 59’da yaptıktan sonra ikinci hamle için 74’üncü dakikayı bekledi. 

    Fernando Santos da dertli: Hakkımız yeniyor

    ÇOK GOL KAÇIRDILAR

    Beşiktaş ikinci yarıda çok dağınık bir görüntü verse de çok sayıda pozisyona girdi. Cenk Tosun’un 48’deki şutu direğe takıldı. Ghezzal ve Rashica ile yakaladığı fırsatları harcayan siyah beyazlılar son 15 dakikalık bölümde tükenmiş gibiydi. Beraberlik için yüklenemeyen Fernando Santos’un ekibi, Sivas’tan mağlup ayrılarak son üç maçta sekiz puan kaybetmiş oldu.

    Fernando Santos da dertli: Hakkımız yeniyor

    FEYYAZ UÇAR, HAKEM KARARLARINA İSYAN ETTİ

    Beşiktaş Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Hakemlerin Beşiktaş’a karşı tutumundan yakınan Uçar “Oyuncumuzun yan bağları kopuyor. Rebic’e tekmeye kırmızı kart yok! Geçen hafta Rashica’ya verilmeyen penaltı var, bu hafta verilen penaltı iptal ediliyor! Neden hep Beşiktaş’a karşı? Hakemden gol yiyen takımız biz ya! Artık sabrımız taştı yeter!” dedi. 

    Fernando Santos da dertli: Hakkımız yeniyor

    NİYE HEP BİZE?

    Penaltının neden iptal edildiğini anlamadığını söyleyen Uçar “Şu kayıtları dinleyelim bakalım! Neden hep Beşiktaş’a gelince aynı haksızlıklar oluyor. Daha önce açıklanmıştı bir kere de bizim için açıklansın. VAR’da kim var? Serkan Tokat! Metin Tokat’ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem! Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz… Hâlâ çekiyoruz ya! Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşSantos
    Haberler > Spor > Fernando Santos da dertli: Hakkımız yeniyor
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