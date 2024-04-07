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Feyenoord, Ajax'ın ipini çekti! Tarihi hezimet yaşandı, gollerin arkası kesilmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Feyenoord, Ajax&#039;ın ipini çekti! Tarihi hezimet yaşandı, gollerin arkası kesilmedi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın 2 büyük takımı Feyenoord ve Ajax kozlarını paylaştı. Feyenoord, sahasında Ajax'ı 6-0 mağlup etti ve rakibine 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşattı.

Hollanda Ligi'nde Feyenoord, sahasında Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmayı domine eden Feyenoord, sahadan 6-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

PAIXAO VE MINTEH'TEN DUBLE

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 66. dakikalarda Igor Paixao, 35 ve 56. dakikalarda Yankuba Minteh, 45+2. dakikada David Hancko ve 62. dakikada Quinten Timber kaydetti.

Feyenoord, Ajax'ın ipini çekti! Tarihi hezimet yaşandı, gollerin arkası kesilmedi - 1. Resim

Yenilmezlik serisini 15 maça yükselten Feyenoord, puanını 69'a çıkardı. Ajax ise 5 maç aradan sonra mağlup oldu.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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