Feyenoord, Ajax'ın ipini çekti! Tarihi hezimet yaşandı, gollerin arkası kesilmedi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Nisan 2024 18:22 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın 2 büyük takımı Feyenoord ve Ajax kozlarını paylaştı. Feyenoord, sahasında Ajax'ı 6-0 mağlup etti ve rakibine 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşattı.