Feyenoord, Ajax'ın ipini çekti! Tarihi hezimet yaşandı, gollerin arkası kesilmedi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hollanda'nın 2 büyük takımı Feyenoord ve Ajax kozlarını paylaştı. Feyenoord, sahasında Ajax'ı 6-0 mağlup etti ve rakibine 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşattı.
Hollanda Ligi'nde Feyenoord, sahasında Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmayı domine eden Feyenoord, sahadan 6-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı.
PAIXAO VE MINTEH'TEN DUBLE
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 66. dakikalarda Igor Paixao, 35 ve 56. dakikalarda Yankuba Minteh, 45+2. dakikada David Hancko ve 62. dakikada Quinten Timber kaydetti.
Yenilmezlik serisini 15 maça yükselten Feyenoord, puanını 69'a çıkardı. Ajax ise 5 maç aradan sonra mağlup oldu.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi