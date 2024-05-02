1200 metre yükseklikten atlayan yamaç paraşütü pilotu kayalıklara düştü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Fethiye'de, 1200 metre yükseklikten yamaç paraşütü ile atlayan Utku Denizatay kayalıklara düştü. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen genç hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Utku Denizatay (24) kısa süre sonra kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma timi ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alınan Denizatay, ambulansa ulaştırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Denizatay, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı