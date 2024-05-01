Likya yolunda düşen turist için seferber oldular

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Muğla'daki Likya yolunda can pazarı yaşandı. Ekipler, Likya yolunda düşen turist için alarma geçti. Şakak kemiğinde kırık tespit edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Seydikemler ilçesinde bulunan Likya yolunda yürüyüş yaparken düşen Debrett Gordon Lyons isimli turistin şakak kemiğinde kırık oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezinden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Karadere 112 ASHİ ekibi, Babadağ UMKE ve Jandarma JAK timleri sevk edildi.

1 SAATLİK YÜRÜŞÜN ARDINDAN KURTARABİLDİLER

Babadağ UMKE, JAK ve 112 ASHİ ekipleri bir saatlik bir yürüyüşün ardından vakaya ulaştı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgeden yine ekipler tarafından sedye ile elde uzun süre taşınan yaralı turist, Babadağ UMKE ekibi tarafından Fethiye Devlet Hastanesine nakledildi.