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Haberler > Spor > Real Madrid, Trabzonsporlu genç yıldızı istiyor! Arda Güler'e Türk takım arkadaşı geliyor

Real Madrid, Trabzonsporlu genç yıldızı istiyor! Arda Güler'e Türk takım arkadaşı geliyor

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Real Madrid, Trabzonsporlu genç yıldızı istiyor! Arda Güler&#039;e Türk takım arkadaşı geliyor

Spor Haberleri

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'den sonra kadrosuna bir Türk daha transfer etmeyi planlıyor. Hedefte Trabzonspor'un kalecisi Onuralp Çevikkan var.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk futbolcuya daha göz dikti.

İspanyol devi Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için nabız yoklamaya başladı.

Sabah'ın haberine göre Real Madrid, Trabzonspor'un 18 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'ı gündemine aldı.

Real Madrid, Trabzonsporlu genç yıldızı istiyor! Arda Güler'e Türk takım arkadaşı geliyor - 1. Resim

REAL MADRİD, TRABZONSPOR'DAN ONURALP ÇEVİKKAN'I İSTİYOR

Haberde Real Madrid'in Onuralp Çevikkan için scout ekibini yetkilendirdiği ve İspanyol temsilcisinin genç kaleciyi U18 Milli Takımı ile Trabzonspor U19 takımı maçlarında takip ettiği bildirildi.

Onuralp Çevikkan'ın özellikle 1-1 sona eren İspanya maçında yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni kazandığı aktarıldı.

Yine haberde Real Madrid'in sezon sonunda Onuralp Çevikkan için Trabzonspor'a teklif yapıp yapmayacağının henüz netlik kazanmadığı vurgulandı.

Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ı Altınordu'dan 700 bin euro karşılığında transfer etmişti.

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