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Kirli Sepeti yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kirli Sepeti yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her pazar akşamı ekranlara gelen Kirli Sepeti yeni bölüm bu akşam var mı yok mu, yayın akışında yer alıyor mu soruları araştırılıyor.

Başrollerinde Ceren Moray, Ayça Bingöl, Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu akşam yeni bölümü var mı araştırılıyor.

7 Nisan NOW TV yayın akışında Kirli Sepeti dizisi yer alıyor mu detayları haberimizde yer alıyor.

Kirli Sepeti dizisi bayram tatili nedeniyle bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. 

Dizinin kendi saatinde saatte Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Prestij Meselesi filmi yayınlanacak. Kirli Sepeti yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak - 1. Resim

7 Nisan 2024 NOW TV Yayın Akışı:

16.00 Gaddar

19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Prestij Meselesi

22.45 Kirli Sepeti (Tekrar)

01.45 Kefaret

03.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05.15 Adım Farah

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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