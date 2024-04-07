Kirli Sepeti yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Her pazar akşamı ekranlara gelen Kirli Sepeti yeni bölüm bu akşam var mı yok mu, yayın akışında yer alıyor mu soruları araştırılıyor.
Başrollerinde Ceren Moray, Ayça Bingöl, Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu akşam yeni bölümü var mı araştırılıyor.
7 Nisan NOW TV yayın akışında Kirli Sepeti dizisi yer alıyor mu detayları haberimizde yer alıyor.
Kirli Sepeti dizisi bayram tatili nedeniyle bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.
Dizinin kendi saatinde saatte Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Prestij Meselesi filmi yayınlanacak.
7 Nisan 2024 NOW TV Yayın Akışı:
16.00 Gaddar
19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Prestij Meselesi
22.45 Kirli Sepeti (Tekrar)
01.45 Kefaret
03.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05.15 Adım Farah