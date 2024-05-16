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590 TL olan DGS ödemeleri anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler aracılığıyla yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
590 TL olan DGS ödemeleri anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler aracılığıyla yapılacak
Ösym, Dgs, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Haziran'da gerçekleşecek olan sınava kısa süre kala başvuru süreci başladı. 10 Mayıs'ta başlayan başvuru döneminin ardından ödemeler nasıl, nereden yapılır merak edildi. 590 TL olarak açıklanan ücreti ödeyecek olanlar için nasıl yapılacağına dair bilgiler...

ÖSYM'nin açıklamasıyla belli olan başvuru süreciyle beraber ücret ödemelerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Öğrencilerin başvurular için 21 Mayıs'a kadar süresi olacak. Detaylar...

DGS girecek olan adaylar 10 Mayıs'ta başlayan sürecin ardından 21 Mayıs tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayacak.

590 TL olarak belirlenen ücret, ÖSYM'nin sitesinde yer alan e- İŞLEMLER kısmındaki "Ödemeler" bölümünden kredi veya banka kartı ile online olarak yatırılabilirken, anlaşmalı olan bankalar aracılığıyla da ödeme gerçekleştirilebilir.

590 TL olan DGS ödemeleri anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler aracılığıyla yapılacak - 1. Resim

Anlaşmalı olan bankalar şöyle:

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den
    başvuracak adaylar hariç)
  • Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den
    başvuracak adaylar hariç)

590 TL olan DGS ödemeleri anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler aracılığıyla yapılacak - 1. Resim

  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret
    yatırılmaz.) 

Başvurular için geç dönem ise 28 Mayıs'ta yapılırken ödemeler aynı gün içinde yatırılacak.

Sayısal ve sözel olarak olan yetenek sınavı 10.15'te başlarken 135 dakika zaman verilecek.

 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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