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İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İGDAŞ'ı halka arz etmeyi planladıklarını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İGDAŞ&#039;ı halka arz etmeyi planladıklarını açıkladı
İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İGDAŞ'ı 10 milyar dolar değerlemeyle halka arz etme konusundaki planlarını anlatırken halka arz mı olacak, ne zaman soruları da gündeme geldi. Kaç TL'den olacak sorusu da konuşmaların ardından araştırıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmesinin ardından yönetimde gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin halka arz olacağına yönelik açıklamaların ardından ne zaman olacak, katılım endeksine uygun mu ve kaç lot verir gibi sorular gündeme geldi.

İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural'ın Bloomberg'e yaptığı konuşmayla beraber İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilmeye planlandığı öğrenildi. Planlar içerisinde Hamidiye, Halk Ekmek ve İSPARK'ın da yer aldığı ifade edildi.

Vural, İBB Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi çokluğu olmasını sebep göstererek "Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” sözlerini söyledi.

İBB İGDAŞ'ı halka arz etmeyi planladıklarını açıkladı - 1. Resim

İGDAŞ'ın halka arzının yeni bir plan olmadığını belirtirken 2010 yıllarından beri gündemde olduğu fakat uygulanamadığını söyledi. 10 milyar dolar olarak düşünülen değerlemenin ardından İGDAŞ’taki İBB hissesini % 90’ı geçen seviyeden % 20’nin altında bir seviyeye getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İGDAŞ 2022 senesinde 35,8 milyar lira gelir elde etmişti.

Neslihan Vural, İSPARK, Hamidiye ve Halk Ekmek'in de potansiyeli olduğunu belirtti fakat şu an için gündemde olmadıklarını açıkladı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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