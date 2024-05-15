Filenin Sultanları 22 maç sonra kaybetti! Türkiye - Japonya karşılaşması 3-2'lik skorla sona erdi
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Milletler Ligi'nde Türkiye ile Japonya karşılaştı. Merak edilenler arasında ise maç sonucu ne oldu, kaç kaç bitti soruları yer aldı. VNL'de ilk etap karşılaşmalarından biri olan mücadele sona erdi.
VNL'de bu akşam oynanan voleybol maçının sona ermesiyle beraber kaç kaç bitti merak edildi. Heyecanla takip edilen karşılaşmanın bitmesiyle beraber skor araştırıldı.
Filenin Sultanları 22 maç sonra mağlup oldu. Karşılaşma 3-2'lik skorla sona erdi.
İlk etap karşılaşması Antalya'da gerçekleşirken ikinci etap ABD ve üçüncü etap Çin'de oynanacak.
Filenin Sultanları'nın mücadele takviminde yer alan tarihler ise şöyle:
15 Mayıs günü 20.00'da Japonya-Türkiye,
16 Mayıs Perşembe günü 20.00'da Hollanda-Türkiye,
18 Mayıs Cumartesi 20.00'da İtalya-Türkiye,
19 Mayıs Pazar günü 20.00'da Fransa-Türkiye
Kaynak: Türkiye Gazetesi