Filenin Sultanları 22 maç sonra kaybetti! Türkiye - Japonya karşılaşması 3-2'lik skorla sona erdi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 22:22 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 22:29 - Güncelleme:

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Milletler Ligi'nde Türkiye ile Japonya karşılaştı. Merak edilenler arasında ise maç sonucu ne oldu, kaç kaç bitti soruları yer aldı. VNL'de ilk etap karşılaşmalarından biri olan mücadele sona erdi.