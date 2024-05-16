Avrasya Tüneli geçiş ücretine gelen zam sonrası fiyat 112 TL oldu

Temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan tünele gelen %40'lık zammın ardından ücretler değişti. Sıklıkla kullanılan yolun 2024 zam miktarı merak edilirken ne kadar oldu, kaç TL gibi sorular da gündeme geldi. İşte Avrasya Tüneli'nde yeni fiyatlar...

Bugün yeni gelen zammın ardından Avrasya Tüneli'nde ücret değişti. Tarife değişikliğinin ardından otomobil, minibüs, motor için kaç TL oldu merak ediliyor. Detaylar...

Vatandaşın Anadolu Yakası'nda Avrupa Yakası'na geçmek için sıklıkla kullandığı Avrasya Tüneli ücretlerine %40 zam yapıldı. Böylece tek yön geçiş gündüzleri otomobil için 80 TL'den 120 TL'ye çıkarken minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye çıktı.

Motosikletler ise 31,20 TL yerine 43,7 TL ücret ödeyecek.

Sitede yer alan gece - gündüz ücret tarifesi şöyle:

Yeni ücret tarifesi şu açıklama ile duyuruldu:

"16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanacaktır.

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır. Ücretlere KDV dahildir."

Sosyal medya hesabından "Tüm Sürücülerimizin Dikkatine! 16 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti tarifesine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." açıklaması ile duyuruldu.