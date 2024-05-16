16 Mayıs Resmi Gazete kararlarına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk getirildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 09:03 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 09:15 - Güncelleme:

Yargıtay, Başsavcı, Haber

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Muhsin Şentürk, Yargıtay başkanlığı seçiminde 35. turda 104 oy almıştı ve Mehmet Akarca'yı destekleme kararı alarak çekilmişti ve Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını koymuştu. Merak edilenler arasında ise Başsavcısı kim oldu sorusu yer alırken Şentürk kimdir, hangi görevlerde bulundu araştırıldı.