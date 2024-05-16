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16 Mayıs Resmi Gazete kararlarına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
16 Mayıs Resmi Gazete kararlarına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk getirildi
Yargıtay, Başsavcı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muhsin Şentürk, Yargıtay başkanlığı seçiminde 35. turda 104 oy almıştı ve Mehmet Akarca'yı destekleme kararı alarak çekilmişti ve Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını koymuştu. Merak edilenler arasında ise Başsavcısı kim oldu sorusu yer alırken Şentürk kimdir, hangi görevlerde bulundu araştırıldı.

Yargıtay seçimlerinde uzun süren süreç sona ermesiyle beraber isimler belli oldu. 35. turda 104 oy alan isim Başsavcı seçildi. Muhsin Şentürk kaç yaşında, nereli soruları da merak edilenler arasında yer aldı.

Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine dün gece yayınlanan Resmi Gazete kararıyla atandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk oldu - 1. Resim

1968 senesinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Ankara hakim adayı olarak göreve başladı. 

Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan isim evli ve 2 çocuk sahibidir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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