Pegasus bedelsiz sermaye artırımı yapacak! Hak kullanım tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi

Pegasus Hava Yolları'nın borsada hisse bölümü yapacağının başvurusunu SPK'ya iletmişti. Onay gelmesinin ardından bölündü mü, ödeme tarihi ne zaman gibi sorular gündeme geldi. İşte bedelsiz sermaye artırımına dair detaylar...

PGSUS bedelsiz sermaye artırımı yapacağını duyurdu. KAP'ta yer alan bilgilere göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs oldu. Ne zaman bölünecek araştırılıyor.

Pegasus, 388,75995 bedelsiz arttırma yaparak 500 milyon TL'ye çıkardı ve SPK onay verdi.

13 Mayıs günü KAP'ta yer alan bilgilere göre bedelsiz tarihi netleşti. Böylece bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi. Ödeme tarihi 16 Mayıs olurken kayıt tarihi 15 Mayıs olarak netleşti.

KAP'ta yer alan açıklama şöyle oldu:

"Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilecek 397.700.293 TL itibari değerdeki paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs 2024 olarak belirlenmiştir."