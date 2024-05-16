Tahliye edilen Aysel Tuğluk 6,5 yıl boyunca TBMM'de milletvekili görevi yaptı
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Kobani Davası sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Aysel Tuğluk kimdir, kaç yaşında ve hangi partiden merak edildi. Gündemde yer alan ismin hayatına dair merak edilenler ve görev yaptığı alanlar...
Dava kararları sonucunda bugün Aysel Tuğluk'un beraatine karar verilirken nereli merak edilen isme dair detaylar haberimizde yer alıyor. Tuğluk'ın hayatı..
17 Temmuz 1965 senesinde Elazığ'da dünyaya gelen isim 2007-2009 ve 2011-2015 aralığında TBMM'de milletvekili olarak görev aldı.
2009, 2011 ve 2012 senelerinde "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçuyla 2016 yılında gözaltına alındı ve tutuklu olarak yargılanırken 2018 senesinde "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 10 sene ceza aldı.
Demans hastalığı sebebiyle 27 Ekim 2022 yılında tahliye edilen isim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmesinin ardından avukat olarak görev yaptı.
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunan isim İnsan Hakları Derneği üyesi ve Yurtsever Kadınlar Derneği kurucusudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi