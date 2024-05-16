Tahliye edilen Aysel Tuğluk 6,5 yıl boyunca TBMM'de milletvekili görevi yaptı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 16:14 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 16:23 - Güncelleme:

Aysel Tuğluk, Elazığ, Terör Örgütü, Haber

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Kobani Davası sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Aysel Tuğluk kimdir, kaç yaşında ve hangi partiden merak edildi. Gündemde yer alan ismin hayatına dair merak edilenler ve görev yaptığı alanlar...