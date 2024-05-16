İBB Hamidiye, Halk Ekmek ve İSPARK'ın halka arz olmasının şu an gündemde olmadığını belirtti

İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İGDAŞ'ın halka arz olabileceğini açıklarken birkaç yerin daha potansiyelinden bahsetti. Şu an için masada İGDAŞ yer alırken Hamidiye, Halk Ekmek ve İSPARK halka arz olacak mı, ne zaman araştırıldı.

İBB'nin halka arz planlamaları ele alınırken Hamidiye, Halk Ekmek ve İSPARK da satışa çıkarılacak mı araştırıldı. Neslihan Vural'ın konu ile ilişkin açıklamalarının ardından detaylar merak edildi.

Bloomberg'e konuşan isimin açıklamalarına göre İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerleme ile halka arz olabileceği gündeme gelirken Hamidiye, Halk Ekmek ve İSPARK'ın da satış potansiyeli olduğu öğrenildi. İSPARK'ın da sıradaki proje olabileceği söylenirken şu an için gündemde yer almadığı kaydedildi.

CHP çoğunluğu olan İBB Meclisi'nde kararların daha hızlı alınabildiğini belirten Vural, "Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.

2022 yılında 35,8 milyar lira gelir elde eden İGDAŞ'ın halka arzının 2010 senelerinden beri düşünüldüğü ama yeni uygulama planlamasına geçildiği de söylendi. İGDAŞ'ta olan hissenin %20 seviyesinin altına getirme amacı olduğu da ifade edilenler arasında yer aldı.