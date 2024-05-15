Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları’nın ikinci maçı yarın (16 Mayıs) Hollanda ile olacak

VNL'de voleybol serüveni başladı. Bugün Türkiye, Japonya ile mücadele ederken 3-2'lik skorla mağlup oldu. Araştırılanlar arasında ise ikinci maç ne zaman, kiminle oynanacak soruları yer aldı. İşte fikstüre dair detaylar...

Heyecanla takip edilen VNL'de 15 Mayıs günü Japonya ile karşı karşıya gelirken 22 maç sonra mağlup olduk. 3-2'lik skorla sona ermesinin ardından diğer karşılaşmanın ne zaman oynanacağı gündeme geldi.

Milletler Ligi'nde ilk maç bugün gerçekleşirken 16 Mayıs'da Hollanda ile mücadele edeceğiz.

İlk etap maçları Antalya'da yapılırken 14-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor.

İkinci etapta ise ABD'de forma giyerken 28 Mayıs-2 Haziran’da maça çıkacağız. Son etap ise 11-16 Haziran’da Çin'de gerçekleşecek.

İlk 2 set 25-23, 25-21 olarak Japonya'nın lehine olurken, Sultanlar ikinci sette 25-23 ve 25-20 olarak kazandı.

Altın set ise 15-11 olarak biterken gecenin kazananı Japonya oldu.

Fikstüre göre tarihler:

15 Mayıs günü 20.00'da Japonya-Türkiye,

16 Mayıs Perşembe günü 20.00'da Hollanda-Türkiye,

18 Mayıs Cumartesi 20.00'da İtalya-Türkiye,

19 Mayıs Pazar günü 20.00'da Fransa-Türkiye