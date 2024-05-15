Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları’nın ikinci maçı yarın (16 Mayıs) Hollanda ile olacak

Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları’nın ikinci maçı yarın (16 Mayıs) Hollanda ile olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları’nın ikinci maçı yarın (16 Mayıs) Hollanda ile olacak
Milletler Ligi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

VNL'de voleybol serüveni başladı. Bugün Türkiye, Japonya ile mücadele ederken 3-2'lik skorla mağlup oldu. Araştırılanlar arasında ise ikinci maç ne zaman, kiminle oynanacak soruları yer aldı. İşte fikstüre dair detaylar...

Heyecanla takip edilen VNL'de 15 Mayıs günü Japonya ile karşı karşıya gelirken 22 maç sonra mağlup olduk. 3-2'lik skorla sona ermesinin ardından diğer karşılaşmanın ne zaman oynanacağı gündeme geldi.

Milletler Ligi'nde ilk maç bugün gerçekleşirken 16 Mayıs'da Hollanda ile mücadele edeceğiz. 

İlk etap maçları Antalya'da yapılırken 14-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor.

Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları’nın ikinci maçı yarın (16 Mayıs) Hollanda ile olacak - 1. Resim

İkinci etapta ise ABD'de forma giyerken 28 Mayıs-2 Haziran’da maça çıkacağız. Son etap ise 11-16 Haziran’da Çin'de gerçekleşecek.

İlk 2 set 25-23, 25-21 olarak Japonya'nın lehine olurken, Sultanlar ikinci sette 25-23 ve 25-20 olarak kazandı.

Altın set ise 15-11 olarak biterken gecenin kazananı Japonya oldu.

Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları’nın ikinci maçı yarın (16 Mayıs) Hollanda ile olacak - 2. Resim

Fikstüre göre tarihler:

15 Mayıs günü 20.00'da Japonya-Türkiye,

16 Mayıs Perşembe günü 20.00'da Hollanda-Türkiye, 

18 Mayıs Cumartesi 20.00'da İtalya-Türkiye,

19 Mayıs Pazar günü 20.00'da Fransa-Türkiye

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nuri Şahin rekabeti artıyor! Hollanda'nın köklü kulübü talip oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filenin Sultanları 22 maç sonra kaybetti! Türkiye - Japonya karşılaşması 3-2'lik skorla sona erdi - HaberlerFilenin Sultanları 22 maç sonra kaybetti! Türkiye - Japonya karşılaşması 3-2'lik skorla sona erdiMardin’de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu - HaberlerMardin’de 3.3 büyüklüğünde deprem olduHande Baladın sol ayağında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıktı - HaberlerHande Baladın sol ayağında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıktıJaponya’nın voleybol oyuncusu Sarina Koga 21 Mayıs 1996 yılında doğdu - HaberlerJaponya’nın voleybol oyuncusu Sarina Koga 21 Mayıs 1996 yılında doğduZehra Güneş ve Gizem Örge yedek olduğu için sahada yer almadı - HaberlerZehra Güneş ve Gizem Örge yedek olduğu için sahada yer almadıMilletler Ligi’nde ilk etap maçları Antalya, ikinci etap Amerika’da oynanacak - HaberlerMilletler Ligi’nde ilk etap maçları Antalya, ikinci etap Amerika’da oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...