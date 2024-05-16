İzmir Buca’nın Fırat, Şirinkapı, Gaziler Mahalleleri’nde 09.00’da başlayan elektrik kesintisi 15.00 civarında bitecek (16 Mayıs)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 09:32 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 09:37 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Arızanın ne zaman biteceği ve elektriklerin saat kaçta geleceği de vatandaşın gündeminde yer aldı.