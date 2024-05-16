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Haberler > Haberler > İzmir Buca’nın Fırat, Şirinkapı, Gaziler Mahalleleri’nde 09.00’da başlayan elektrik kesintisi 15.00 civarında bitecek (16 Mayıs)

İzmir Buca’nın Fırat, Şirinkapı, Gaziler Mahalleleri’nde 09.00’da başlayan elektrik kesintisi 15.00 civarında bitecek (16 Mayıs)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir Buca’nın Fırat, Şirinkapı, Gaziler Mahalleleri’nde 09.00’da başlayan elektrik kesintisi 15.00 civarında bitecek (16 Mayıs)
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Arızanın ne zaman biteceği ve elektriklerin saat kaçta geleceği de vatandaşın gündeminde yer aldı.

16 Mayıs günü sabah saatlerinde Buca'nın bazı caddelerinde olan elektrik kesintisinin ardından ne zaman gelecek merak edidi. Planlı bakım çalışmaları kapsamında kesintiler yaşanıyor.

İzmir Buca'nın Fırat Mahallesi ( 272/5. Sk. 272/9. Sk. 289. Sk. 289/10. Sk. 289/11. Sk. 289/12. Sk. 289/13. Sk. 289/15. Sk. 289/16. Sk. 289/17. Sk. 289/6. Sk. 289/7. Sk. 289/9. Sk. 294/2. Sk. ) alanlarında 09.00'da başlayan kesinti 15.00'te bitecek. Sebebi ise şebeke yenileme olarak kaydedildi.

İzmir Buca’nın Fırat, Şirinkapı, Gaziler Mahalleleri’nde 09.00’da başlayan elektrik kesintisi 15.00 civarında bitecek (16 Mayıs) - 1. Resim

09.00'da başlayan arıza,

Şirinkapı ( 1058/21. Sk. 1058/11. Sk. 1054. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1057. Sk. 1058/14. Sk. 1058/15. Sk. 1058/16. Sk. 1058/17. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1059. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. )
 
Gaziler ( 1055. Sk. 1056. Sk. Yavuz Sultan Selim Cd. )
 
İzkent ( Yavuz Sultan Selim Cd. ) Mahalleleri'nde geçerli olurken 16.00'da sona ermesi planlandı.
 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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