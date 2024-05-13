Türkiye Kupası final maçı biletlerinin 20 Mayıs haftasında çıkması bekleniyor

ZTK'da Beşiktaş ile Trabzonspor mücadele edecek. Futbolseverlerin gündeminde ise maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar olacak gibi sorular yer aldı. Bugün TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı stadyum belirlendi.

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan final maçı 23 Mayıs'ta gerçekleşecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaya kısa süre kala biletler satışa çıktı mı sorusu araştırıldı. Mücadelenin bilet fiyatları da gündemde yer alıyor.

ZTK finali Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak.

23 Mayıs günü yapılacak olan mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmazken karşılaşmadan 3-4 gün öncesinde satışa çıkması bekleniyor. Satışa çıkmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık."

Sözlerine şöyle devam etti:

"50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları bütün taraftarların elinde olacak. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüplerimiz ısınmaya çıkacak ve maç yapacaklar. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız."

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ KULLANILACAK

Süper Lig karşılaşmalarında yer alan yabancı VAR hakem uygulamasının ve yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağı da belirtildi.