Ziraat Türkiye Kupası final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 23 Mayıs günü oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 14:48 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 14:59 - Güncelleme:

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan ZTK finali hangi statta oynanacak sorusu araştırıldı. Futbolseverlerin gündeminde yer alan maç nerede oynanacak merak ediliyor. Bugün 13.00'te başlayan görüşme sona erdi ve stadyum belirlendi.