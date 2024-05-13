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Ziraat Türkiye Kupası final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 23 Mayıs günü oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı&#039;nda 23 Mayıs günü oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan ZTK finali hangi statta oynanacak sorusu araştırıldı. Futbolseverlerin gündeminde yer alan maç nerede oynanacak merak ediliyor. Bugün 13.00'te başlayan görüşme sona erdi ve stadyum belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, BJK ile Trabzonspor'un oynayacağı final maçının oynanacağı yeri duyurdu. Taraftarlar ise takımını desteklemek için stadyumda yer alacak. Nerede olacağı merak konusu olmuştu. 

TFF, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşeceğini duyurdu.

Beşiktaş, ZTK'da Ankaragücünü 1-0'lık skorla yenerek finale adını yazdırmıştı. Trabzonspor ise Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i yenerek finale kadar geldi.

Bordo mavili takım 15 finalin 9 tanesini kazanırken en son 2019- 2020 sezonunda 2-0'lık skorla Alanyaspor'u yenerek kupayı almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 23 Mayıs günü oynanacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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