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Kobani Davası’nda 19 yıl ceza alan Figen Yüksekdağ 25. ve 26. dönemlerde milletvekilliği yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kobani Davası’nda 19 yıl ceza alan Figen Yüksekdağ 25. ve 26. dönemlerde milletvekilliği yaptı
Hdp, Milletvekili, Terör, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Selahattin Demirtaş'a 28 yıl 6 ay hapis cezası, Ahmet Türk'e 10 yıl ceza verilen Kobani Davası'nın kararlar bugün belli oldu. Ceza alan Figen Yüksekdağ'ın kim olduğu merak edilirken kaç yaşında ve nereli soruları da gündeme geldi.

19 Aralık 1971 yılında dünyaya gelen ismin cezasının netleşmesiyle beraber hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Hangi partiden, kaç yıl ceza aldı gibi sorular da gündemde yer aldı.

1971 yılında Adana'da dünyaya gelen isim, 2014-2017 aralığında HDP eşbaşkanı olarak görev yaptı ve TBMM'de Van'dan seçilerek milletvekilliği yaptı.

18 yaşında bir sokak gösterisinde tutuklanarak gözaltında kalan isim İstanbul'da Özgür Gençlik grubuna katıldı.

Sedat Şenoğlu ile Şenoğlu cezaevinde iken evlenen isim, Atılım gazetesinde yayın kurulu üyesi olarak görev aldı.

2014 Haziran'da HDP 2. Olağan Kongresi sonunda partinin eşbaşkanı olarak seçilmiştir.

Kobani Davası’nda 30 yıl 3 ay ceza alan Figen Yüksekdağ 25. ve 26. dönemlerde milletvekilliği yaptı - 1. Resim

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada çağrılmasına rağmen gitmemesi sebebiyle 4 Kasım 2016'da gözaltına alındı ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne getirildi.

21 Şubat 2017 tarihinde cezasının kesinleşmesiyle beraber milletvekiliği düştü.

Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları sebebiyle Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu olarak yargılanmakta.

Figen Yüksekdağ'a Kobani Davası sonucunda 19 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluk hali devam eden isme 4 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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