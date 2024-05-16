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Kobani Davası sonucunda ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası alan Alp Altınörs 1977 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kobani Davası sonucunda ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası alan Alp Altınörs 1977 yılında doğdu
Hdp, Ahmet Türk, Kobani Davası, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yer aldığı davanın sonuçları bugün açıklandı. Kararların açıklanmasıyla beraber Alp Altınörs'ün kim olduğu merak konusu oldu. Kaç yaşında, kimdir ve nereli gibi sorular gündeme geldi.

Kobani Davası sonucunda Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verilirken Alp Altınörs'ün cezası da belli oldu. Vatandaşın gündeminde yer alan isme dair merak edilenler arasında hangi partiden, kaç yıl ceza aldı gibi sorular yer aldı.

1977 senesinde Ankara'da doğan isim HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesiliği yapmıştır.

TED Ankara Koleji Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim görürken yarıda bıraktı. İstanbul Cervantes Enstitüsü'nden İspanyolca eğitimi alan isim 2008 yılında bitirdi ve İspanyolca tercümanı odu.

2008 yılında İstanbul Taksim'de kurulan Nazım Hikmet Marksist Bilimler Akademisi'nin Eş-Koordinatörlüğünü yürüten isim, 2013 yılında Taksim Dayanışması Koordinasyonu üyesi olarak dahil olduğu Gezi olaylarında yaralandı ve tutuklandı. Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 8 ay kaldıktan sonra  22 Haziran 2014'te Merkez Yürütme Kurulu'na seçilmiştir.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ise HDP Samsun milletvekili adayı olduktan sonra 10 Eylül 2016 yılında terör örgütüne üye olmak suçuyla tutuklandı. 12 Haziran 2017 tarihinde ise tahliye oldu. Kobani Davası kararına göre Alp Altınörs'e ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

Birsen Altınörs ile evli olan ismin Tuncay adında oğlu vardır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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