Kobani Davası sonucunda ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası alan Alp Altınörs 1977 yılında doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 15:50 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 15:59 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yer aldığı davanın sonuçları bugün açıklandı. Kararların açıklanmasıyla beraber Alp Altınörs'ün kim olduğu merak konusu oldu. Kaç yaşında, kimdir ve nereli gibi sorular gündeme geldi.