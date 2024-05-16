42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan beri cezaevinde

Türk avukat, siyasetçi ve yazar olan Demirtaş'a Kobani Davası sonucunda hapis cezası belli oldu. Vatandaşların gündeminde ise kaç yıldır hapiste, kaç yıl ceza aldı gibi sorular yer aldı. Demirtaş, 2016 yılından beridir tutuklu olara yargılanıyor.

Bugün Kobani Davası kararları sonucunda bazı isimler beraat ederken bazı isimlere ceza verildi. 11 Şubat 2018'e kadar HDPeş genel başkanlığı görevi yapan Selahattin Demirtaş kaç yılında ceza evine girdi, Kobani Davası'nda kaç yıl hapis cezası aldı merak edildi.

Demirtaş, Kobani Davasının ilk kararına göre 42 yıl hapis cezası aldı, dava süreci devam etmekte.

"Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma" suçundan 20 yıl, "suç işlemeye tahrik etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alırken, Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da gerçekleştirdiği konuşma sebebiyle 'terör örgütü propogandası' suçu işlediğine hükmedildi ve 2 yıl 3 ay hapis cezası, Diyarbakır’da bir toplantıda 'yasadışı gösteriyi tahrik, kışkırtma' suçundan 3 yıl ceza, 2015’te Cizre’de konuşmasından '2911’e muhalefet'ten 1 yıl 6 ay hapis cezası, 'suçu ve suçluyu övme'den 1 yıl 6 ay hapis cezası da verildi.

10 Nisan 1973 yılında Palu'da dünyaya gelen isim 22 Haziran 2024'te seçildiği eş başkanlık görevini 11 Şubat 2018'e kadar devam ettirdi. 4 Kasım 2016 tarihinden beridir de cezaevinde.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan isim serbest avukatlık ve İHD (İnsan Hakları Derneği) Diyarbakır şubesinde yöneticilik yaptı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfının kurucuları arasında olan Demirtaş, 2007 senesinde DTP'te grup başkanvekilliği yaptıktan sonra Barış ve Demokrasi Partisine katıldı ve genel başkan seçildi.

HDP'nin 2014 senesinde yaptığı 2. Olağanüstü Kongre'de Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş genel başkanlığına seçildi.

4 Kasım 2016 yılında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 9 milletvekili ile beraber suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" suçlarından dolayı tutuklandı ve Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.