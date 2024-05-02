Erden Timur'dan ilk açıklama açıklama! Dursun Özbek'in seçim listesinde yer alacak mı?

Galatasaray'da seçim günü yaklaştıkça en çok konuşulan isimlerden biri Erden Timur oldu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, mayıs ayındaki seçimde Dursun Özbek'in listesinde yer almayacağı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Timur konuya dair ilk açıklamayı GSYİAG Yılın Sporusu Ödül Töreni'nde yaptı.

Son dönemde Dursun Özbek'in seçim listesinde yer almayacağına dair iddiaların çok konuşulduğu Erden Timur, konuya dair ilk açıklamayı Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 'yılın sporcusu ödül töreni'nden yaptı.

Galatasaray gündeminin şampiyonluk olduğunu 'Mayıslar bizimdir, başka bir gündemimiz olmasın' sözleriyle vurgulayan Timur, liste konusuna da ilk açıklamayı getirdi. Timur şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde liste, seçim gibi konular var ona açıklık getirmek istemek için konuşmak istedim. Gündemimizde sadece şampiyonluk var. İnşallah sonuna kadar da rehavete kapılmadan devam edeceğiz. Seçimde olma olmama durumunun bir önemi var. Biliyorsunuz bir yönetim listesi oluyor bir de Sportif A.Ş. oluyor. Bir önceki seçimde de yönetim listesinden son gün çıkıp sonrasında Sportif A.Ş.'de görev almıştım. Dolayısıyla tüm camiadan şunu istiyorum: Bırakın biz seçim konuşmayalım. Zaten Sportif A.Ş.'de görevimiz devam ediyor. Yönetimle alakalı değil. Bu, suni bir gündem."