Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Jose Mourinho'nun tek bir şartı var

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gemileri yaktığı, başkanlıkta kalması durumunda gelecek sezon takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getireceği iddia edilmişti. Portekiz basınına konuşan Mourinho kariyerinin geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da görev alan Jose Mourinho'nun adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anılmıştı. Portekizli hocanın, sarı-lacivertlilerle sözlü olarak anlaştığı ve yaz aylarında resmi sözleşme imzalayacağı gelen iddialar arasındaydı.

MOU'NUN BİR ŞARTI VAR

Portekiz basınına kariyerine dair açıklamalarda bulunan Mourinho çarpıcı ifadeler kullandı. "Hep zor bir kariyerim oldu. Kazanmak için oluşturulmuş takımlara teknik direktörlük yaptığımda bile insanların benden her zaman kazanmamı beklediğini biliyorum." diyen Portekizli, bir takımın başına geçmek için tek bir şart açıkladı:

"Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki nerede olacağım? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir takımda çalışabilirim."