Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yurdun bazı bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Türkiye genelinde yaz havası etkisini sürdürürken, Meteoroloji'nin son tahminleri bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğine işaret etti. Özellikle 19 il için yapılan sarı kodlu uyarı sonrası gözler yarın beklenen hava koşullarına çevrildi. İşte detaylar...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

18 Haziran 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Bala, Evren ve Şereflikoçhisar ilçeleri hariç yarın öğle saatlerinden sonra kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın, Bala, Evren ve Şereflikoçhisar ilçeleri hariç kent genelinde etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

19 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak beklenen 19 kenti tek tek belirtti ve bu illerde yaşayanları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İşte uyarı alan iller: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak, Karabük.

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